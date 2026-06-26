北海道・千歳警察署は2026年6月25日、小樽市桜3丁目に住む会社員の男（28）を住居侵入と事後強盗の疑いで逮捕しました。男は2026年6月24日、午前1時50分ごろから午前2時半ごろまでの間、千歳市内に住む女性（30代）の家に侵入し、女性のスマートフォン1台と付属ケース（合計5万100円相当）を盗んだあと、女性の左腕をつかんでひねり床に押し倒すなどの暴行を加えた疑いです。警察によりますと、女性は男の元交際相手と