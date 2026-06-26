県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、気象台は9つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を出しています。 県内は、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。 気象台は午前8時現在、長崎市や諫早市、大村市など9つの市と町に警戒レベル4相当となる「土砂災害危険警報」を発表しています。 また、佐世保市や諫早市など8つの市と町に警戒レベ