■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）と対戦した。前半は両チームともゴールを奪えずスコアレスで折り返した。日本の先発メンバーは、GKに鈴木彩艶（23）。DFには菅原由勢（25）瀬古歩夢（26）が今大会初先発。加えて板倉