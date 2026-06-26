「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務めた元日本代表の本田圭佑が足を痛めた相手ＤＦを「肉離った？」と心配した。前半３２分過ぎ、日本の右サイドからのクロスに足を出したヒエンが自陣ゴール前で倒れた。日本選手との接触がなかっただけに、「すんごい大股になった瞬間にもも裏をいったか。着地したときに膝をいったか」と心配。ヒエンが足を引きずって