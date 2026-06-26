米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。前半43分、堂安がパスを出した後に倒された。スウェーデンのファウルとなったものの、カードは出ず。本田は「イエローちゃう？これイエローやろ！」とアピールした。VTRを見ながら「見て、アフターやん。危ない