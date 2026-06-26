米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。前半29分、本田は他会場のオランダのスコアを気にした。実況から2-0で推移していることを聞くと、「これはもう…ブラジルっすね」とつぶやいた。日本はF組2位通過だと、決勝トーナメント1回戦でC組1位のブラジル