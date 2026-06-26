記事ポイント専用マットで車いすのまま波打ち際まで移動可能5年間・累計約500名が参加子ども無料・大人300円、申込不要で参加可 マザーズは、障がいの有無や年齢に関係なく誰もが海を楽しめる「バリアフリービーチ」を2026年7月25日に愛知県知多郡南知多町にて開催します。砂浜に専用マットを敷くことで車いす利用者や高齢者が波打ち際まで移動しやすい環境を整え、約20名のボランティアが安全をサポートします。 「バリ