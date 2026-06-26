記事ポイントネペタラクトールの蚊忌避効果はディートに匹敵または凌駕天然成分のため化学合成品より肌負担が少ないGSアライアンスが独自合成法で2026年6月29日販売開始 GSアライアンスは、マタタビなど植物から得られる天然成分ネペタラクトールを用いた蚊・害虫の忌避剤を開発し、2026年6月29日から販売を開始します。同社の森 寛（理学博士）が開発したもので、蚊だけでなくブユ（ブヨ）・アブ・マダニなど複数の害虫に対