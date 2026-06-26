FIFAワールドカップ2026。日本が次に対戦するスウェーデンの地元紙は、日本代表は脅威だと伝えています。【映像】スウェーデンのサポーターのコメント立田祥久リポート「スウェーデンの地元新聞は森保監督の写真を大きく掲載し、日本代表はスウェーデンにとって脅威になると報じています」記事では、森保監督が日本代表の監督に就任した2018年以降、ヨーロッパのチームを相手にPK戦での敗退を除き10戦連続で負けていないとする