片山財務大臣は、高市政権が取りまとめた370兆円以上の官民による投資計画を実行するために、予算編成において新たな投資枠を設ける考えを示しました。【映像】新たな投資枠で370兆円投資支援きょうの経済財政諮問会議で片山財務大臣は、予算編成改革として、通常の歳出とは別に新たな投資枠を設けることを表明しました。2040年度までに累計370兆円以上を官民で投資するため、各省庁から財務省への要求段階では、上限なく予