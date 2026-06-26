フジ・メディア・ホールディングスが検討を進める不動産事業の再編をめぐる入札で、西武ホールディングスや、外資系ファンドのブラックストーンなどが応札していることがわかりました。【映像】フジ・メディアHD清水賢治社長のコメントフジ・メディアHDはことし2月、不動産事業への外部資本の導入を検討し、得られる資金をメディア・コンテンツ事業への投資や、株主還元にあてると公表しています。関係者によりますと、不動