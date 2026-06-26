◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦する。途中出場したスウェーデン選手がネットで話題となった。スウェーデンは、初戦でチュニジアに5―1の快勝を収めたが、2戦目でオランダに1―5の大敗を喫して、1次リーグ突破へ負けられない最終戦となった。日本戦のスタメンに