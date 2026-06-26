南米ベネズエラの大地震でいまも大勢が生き埋めになっていて、各国のレスキュー隊が現地入りを急いでいます。【映像】地震発生当時の現地の様子ベネズエラの国会議長は会見で、24日の大地震でこれまでに188人が死亡し、157人が行方不明だと明らかにしました。分かっているだけでいまも200人以上が瓦礫に閉じ込められているということです。隣国コロンビア政府は25日、レスキュー隊63人と救助犬4頭を派遣すると発表しました。