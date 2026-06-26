26日午前8時50分現在、淀川水系寝屋川流域に「レベル３氾濫警報」 が発表されています。氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。◆浸水が予想される地域〇大阪府大阪市、守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市、四條畷市◆エリアごとに詳しく【警戒レベル２】寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）受け持ち区間寝屋川の寝屋川治水緑地（寝屋川水位）基準観測所（大東市）では、「