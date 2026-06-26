ワールドカップの連日連夜の熱戦で、寝不足気味の方もいらっしゃるのではないでしょうか。4年に一度、日本代表の活躍や、世界最高峰のプレーに心が躍る期間です。 一方、医師目線でみると、この熱狂は少しだけ健康面のリスクもはらんでいます。連日の寝不足、興奮疲れ。もちろんそれもありますが、実は華麗なプレーが選手の「脳」に、そして熱狂的な観戦が私たち観客の「心臓」に、負担をかけている可能性があります。特にプロレベ