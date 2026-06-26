アメリカのトランプ大統領がNATO＝北大西洋条約機構のルッテ事務総長と会談し、改めて不満をあらわにしました。【映像】「ただ忠誠心が欲しい」と話すトランプ氏トランプ氏「ただ忠誠心が欲しいんだ。私たちは彼らにとても忠実だ。私はいつも彼らのために戦っている」トランプ大統領は24日、NATOのルッテ事務総長と会談しイランへの攻撃でヨーロッパの加盟国が支援で消極的だったと改めて不満を強調しました。また、NATOの加