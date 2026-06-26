料理研究家のリュウジ氏が26日、Xを更新。前日にアップした自身のYouTubeチャンネルでコラボした相手に言及した。リュウジ氏はXに「もうテレビで観れない人とコラボしました」と書き出した。そして「ワンナイ世代の俺が轟さんにパスタを作ってもらう動画です！！多分今年一番笑いましためちゃくちゃ旨いトマトソースパスタのレシピもありますので是非！！」と記し、宮迫博之がかつてフジテレビ系バラエティー「ワンナイR＆R」内