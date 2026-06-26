外出先で「今すぐホチキスを使いたい！」となること、たまにありますよね。ただ、ホチキスをペンケースやポーチに入れて持ち歩くのはかさばるもの。そんな悩みを解決してくれる、驚くほどミニサイズで可愛いグッズをセリアで発見！キーホルダー感覚で持ち歩けて携帯しやすく、使い心地もばっちりな優れモノですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステープラー カニカンパーツ＆モチーフ付き価格：￥110（税込）サイズ（