ダイソーをパトロールしていると、高級感のあるBluetoothスピーカーを発見。これが専門店級にハイクオリティな商品で、100均商品の中ではお高めですが、むしろ得をした気分になりました♪お洒落な見た目と充実した機能がお気に入り。GirlsAward×FINEBOYSのコラボ商品です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Bluetoothスピーカー（丸形）価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：94mm×104mm×94mm重量（約）：208g再生時間（