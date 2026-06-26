ダイソーで見つけたスタンドパウチのトマトケチャップ。何気なく買ったのですが、想像以上のクオリティの高さに驚きました！少人数世帯にもちょうどいい少量タイプなのと、パッケージが非常にコンパクトで使い切りやすいのがありがたい◎食材やメニューの味を邪魔せず、バランスのいいお味です。これは大当たりでした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トマトケチャップ価格：￥108（税込）内容量：110g販売ショップ：ダ