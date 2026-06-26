植物のお世話に欠かせないじょうろですが、意外と収納場所に困ることはありませんか？使った後に置き場所が定まらず、ベランダや玄関まわりで場所を取ってしまうことも…。今回は、そんな置き場問題を解決してくれるダイソーのアイディア商品をご紹介！フック付きで吊るして収納できるので、おうち園芸にぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：掛けられる水差し（1L）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJ