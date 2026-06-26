「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと対戦した。前半３９分に先発出場していたＤＦ板倉が交代となった。谷口が投入された。森保監督は「筋肉に異常を訴えてきた。本人は大丈夫といっていたが、念のため」と説明した。前半は一進一退の攻防が続き、０−０のまま終えた。