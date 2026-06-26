◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２６日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンと対戦し、前半を０―０で終えた。１次リーグはここまで１勝１分け。引き分け以上で２位以上が決まる一戦で、森保一監督は第２戦チュニジア戦から先発を３人を変更。ＤＦ瀬古歩夢、ＤＦ菅原由勢が今大会初めて先発に名を連ねた。相手メンバーの平均身長は１８６・２センチ。今大