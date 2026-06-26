◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―スウェーデン（2026年6月26日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦で、日本代表（FIFAランク16位）はスウェーデン（同36位）と対戦。日本が前半に選手交代する場面があった。前半39分、先発したDF板倉に代わり、DF谷口がピッチに立った。板倉は直前までプレーしており、ベンチに下がる際にも走っていた。前半終了後、森保監督はインタビューで「筋肉系の異常を