「あの人と話してもなんかつまらないんだよな……。」年齢を重ねるほど、知らないうちにそう思われてしまう人がいる。一方で、いくつになっても話が面白い人もいる。その差は、話術でも知識量でもない。アパレル史上最年少で上場した株式会社yutori社長・片石貴展氏の新刊『自分の言葉で話せるようになりましょう。』に、その分かれ目がはっきり書かれている。（構成／ダイヤモンド編集局・淡路）「話がつまらない人」に欠けている