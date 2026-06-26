「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）ダラスのスタンドに、全身金色タイツのタレント・江頭２：５０が現れた！「日の丸日本」のハチマキを巻いて、金色タイツにも大きな日の丸が。気合の表情で応援する姿が、目立ちまくった。「エガちゃんねる」公式Ｘでも、Ｗ杯観戦に参戦していることを伝えた。「いざ、応援！絶対に勝つ！！」と記し、スタンドで気炎をあげている写真をアッ