天皇皇后両陛下は、オランダとベルギーへの公式訪問を終え、帰国の途に就かれた。最初の訪問国・オランダの国王夫妻は、体調に不安を抱える皇后さまに寄り添ってきた存在で、滞在中、「日本からの大切なお客様」として多くの行事に同行した。また、対戦国同士でのワールドカップ観戦は国を超えた深い友情を印象づけた。また、戦争の歴史を胸に刻み共に未来を見つめていく思いも共有された。行く先々では市民とも交流を重ねられた。