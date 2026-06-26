【モデルプレス＝2026/06/26】歌手でタレントの中川翔子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。昨年出産した双子の弟のソロショットを公開し、話題となっている。【写真】「こんなチャラ男ならいくらでもオッケー」双子出産41歳タレントの息子◆中川翔子「チャラ男ファッション」の双子弟公開中川は「チャラ男ファッション」とコメントを添え、写真を投稿。双子の息子のうち弟のソロショットを披露した。弟は白と水色を基