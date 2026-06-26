2026年5月13日、注目のNetflix作品のティザー予告とティザーアートが解禁された。7月2日から配信される『ガス人間』だ。タイトルロールのガス人間を演じるのはモデルとして活躍するUTA。これが俳優デビュー作となる。2019年には父・本木雅弘との初共演が話題になった。期待の俳優デビュー作が、ベールをぬぐことに興奮を隠せない……。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆父子初共演で重ね合わせた眉間のきらめき「サ