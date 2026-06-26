◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 - スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)日本代表が第1節のオランダ戦でみせたホワイトボードに試合時間を大きく記し伝達する手法。第3節のスウェーデン戦でも再びベンチスタッフが講じる一幕がありました。森保一監督は、この手段を用いた理由について、オランダ戦後には試合会場となったスタジアムでは、選手から見にくい位置に時間が表示されていたため