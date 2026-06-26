【ワシントン共同】トランプ米政権は25日、AI技術開発に不可欠な供給網強化に向けた米国主導の多国間の協力枠組み「パックス・シリカ」に参加する30以上の国や機関を招いた会合をワシントンで開いた。AI開発で競い合う中国に対抗し、同盟国や友好国の連携を加速する狙い。米国のヘルバーグ国務次官は「AIには規制ではなく機会を設ける視点から取り組むべきだ」と強調。供給網の強化により技術革新を阻む障壁を取り除くことに意