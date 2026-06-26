森保一監督が率いる日本代表は、現地６月25日に北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表と対戦している。日本は39分にアクシデント。３バックのセンターで先発していた板倉滉が途中交代。代わりに谷口彰悟が投入される。 板倉は走ってピッチを後に。大きな怪我ではなさそうだ。試合を中継する『NHK』でピッチリポーターを務める林陵平氏は「違和感かもしれないですね」と伝えた。構成●サッカーダイジェストW