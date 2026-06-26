「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）ＭＦ中村敬斗のソックスについて、主審が注意する場面があった。前半８分に主審が中村のもとにいき、ソックスを上げるように注意。上げた中村のソックスはふくらはぎ付近に穴が空いている仕様となっていた。前半８分に主審が中村のもとにいき、ソックスを上げるように注意。上げた中村のソックスはふくらはぎ付近に穴が空いている仕様と