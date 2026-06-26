超党派の議員でつくる「日韓議員連盟」の会長を務める武田元総務大臣らは、きょうから韓国を訪問し李在明大統領と面会するため、先ほど羽田空港を出発しました。日韓議連の会長を務める武田元総務大臣らは、きょうから韓国を訪問し、夕方には李在明大統領と面会するほか、夜には韓国の国会議員らとの交流会に出席する予定です。訪問に先立ち、武田会長はきのう、自身が率いるグループの会合で「日韓の安全保障関係や経済協力を強固