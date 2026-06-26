総務省が２６日発表した６月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１２・２で、前年同月から１・６％上昇した。前月は１・３％上昇で、８か月ぶりに上げ幅を拡大した。品目別では、生鮮食品を除く食料が３・９％の上昇で、前月（４・１％上昇）から鈍化したものの、全体の上昇率１・６％に占める寄与度は０・９３となった。コメ類は６・０％の下落で、２２