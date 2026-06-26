「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が前半１７分、日本のＭＦ田中がスウェーデンのアヤリを止めてファウルを取られた場面で「なんでやねん！」と叫んだ。田中がファウルではないという仕草を見せると本田も「ないよ。ないって言ってるよ、田中碧さんも」と同調。「いや、いや、いや、いや、いや。ないて。ショルダーとショルダ