交通情報です。 まず海の便です。 きょう26日の欠航が決まっているのは、 ▼種子島・屋久島航路の「フェリーはびすかす」「フェリー太陽II」「フェリーみしま」「プリンセスわかさ」それに種子屋久高速船の午前中の一部と午後の便が欠航です。 ▼奄美・沖縄航路の「クイーンコーラルプラス」の上り便、「クイーンコーラルクロス」の下り便 ▼瀬戸内町の「フェリーか