東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.96高値184.10安値183.42 184.91ハイブレイク 184.51抵抗2 184.23抵抗1 183.83ピボット 183.55支持1 183.15支持2 182.87ローブレイク ポンド円 終値213.44高値213.73安値212.81 214.76ハイブレイク 214.25抵抗2 213.84抵抗1 213.33ピボット 212.92支持1 212.41支持2 212.00ロ&#1254