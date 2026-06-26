東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.81高値9.83安値9.75 9.92ハイブレイク 9.88抵抗2 9.84抵抗1 9.80ピボット 9.76支持1 9.72支持2 9.68ローブレイク シンガポールドル円 終値124.82高値124.86安値124.60 125.18ハイブレイク 125.02抵抗2 124.92抵抗1 124.76ピボット 124.66支持1 124.50支持2 124.40ローブレイ