東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6910高値0.6927安値0.6887 0.6969ハイブレイク 0.6948抵抗2 0.6929抵抗1 0.6908ピボット 0.6889支持1 0.6868支持2 0.6849ローブレイク キーウィドル 終値0.5647高値0.5663安値0.5634 0.5691ハイブレイク 0.5677抵抗2 0.5662抵抗1 0.5648ピボット 0.5633支持1 0.5619