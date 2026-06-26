家庭用ゲーム機「XboxシリーズX」（左）と「XboxシリーズS」（米マイクロソフト提供）【ニューヨーク共同】米IT大手マイクロソフト（MS）は25日、家庭用ゲーム機「Xbox（エックスボックス）」を世界で8月1日から値上げすると発表した。ゲーム機やスマートフォンなどさまざまな機器に使われるメモリー半導体の価格高騰が理由で、100〜150ドル（約1万6千〜約2万4千円）の引き上げとなる。記憶容量が512ギガバイトのモデルは100ド