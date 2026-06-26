【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が25日、オールスター戦のファン投票でア・ナ両リーグを通じて最多得票を獲得し、指名打者で6年連続6度目の先発出場が決まった。得票でメジャートップになったのは初めて。