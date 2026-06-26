香川県三豊市は、26日午前8時10分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報レベル３土砂災害警報が解除されたため ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○市内全域土砂災害のおそれがあるため土砂災害が発生するおそれが高まっているため、市内全域に警戒レベル3・高齢者等避難を発令しました。高齢者や障がいのある人など避難に時間のかかる方は、避