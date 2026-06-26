香川県観音寺市は、26日午前8時10分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 ◆自治体による補足情報レベル2土砂災害注意報に切り替わったことによる ◆避難情報が解除されたエリア＜高齢者等避難が解除されたエリア＞○粟井町奥谷地区レベル３土砂災害警報発令に伴う高齢者等避難の発令○高屋町レベル３土砂災害警報発令に伴う高齢者等避難の発令○室本町レベル３土砂災害警報発令に伴う