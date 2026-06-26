・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５２９．８９（＋６８．２６） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９９４．８３（＋２５４．４７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４３１．６１（＋４６．１２） ・ロシア・ＲＴＳ ９３８．０７（－７．１０） 出所：MINKABU PRESS