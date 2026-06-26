・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７１．９２ドル（＋１．５８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４０４７．６ドル（＋３８．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５８３４．８セント（＋２９．６セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９１．００セント（＋５．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１４．７５セント（＋７