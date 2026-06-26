アイ・グリッド・ソリューションズは７月２９日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して２６８万９０００株の公募と８０５万１５００株の売り出し、需要状況に応じて１６１万１０００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は７月１７日。分散型エネルギー資源などを統合活用できるプラットフォームやオンサイトソーラー発電所の開発・運