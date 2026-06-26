・ＮＹダウ５１９２０．６２（＋７１．７２） 高値５２６５５．６６ 安値５１８５７．７８ ・Ｓ＆Ｐ５００７３５７．４９（－０．７３） ・ナスダック総合指数２５３５８．６０（－１１８．０４） 出所：MINKABU PRESS