リンクをコピーする

【北中米W杯グループリーグ第3節】(フィラデルフィア)キュラソー 0-2(前半0-1)コートジボワール<得点者>[コ]ニコラ・ペペ2(7分、64分)<警告>[キ]ジュニーニョ バクーナ(75分)、ジェルバン カスタニール(83分)[コ]ニコラ・ペペ(35分)観衆:68,324人└ニコラ・ぺぺが2ゴール!!今大会最年少軍団コートジボワールがキュラソー倒してGL2位で決勝Tへ!!