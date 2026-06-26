リンクをコピーする

【北中米W杯グループリーグ第3節】(ニューヨーク)エクアドル 2-1(前半1-1)ドイツ<得点者>[エ]ニルソン・アングロ(9分)、ゴンサロ・プラタ(77分)[ド]レロイ・サネ(2分)<警告>[エ]ピエロ・インカピエ(43分)、アラン フランコ(50分)、ゴンサロ・プラタ(89分)[ド]アレクサンダル・パブロビッチ(44分)観衆:80,663人└崖っぷちのエクアドルが首位通過ドイツに逆転勝利! 今大会初白星を挙げて3位でGL突破